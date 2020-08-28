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НПО Лавочкина. Продолжаются работы по проекту «Арктика-М» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#НПО Лавочкина#Главное#Арктика-М#Орбитальные группировки#ДЗЗ

28.08.2020 15:49

Продолжаются работы по проекту «Арктика-М»

В Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») продолжаются работы по космическим аппаратам системы «Арктика-М». В настоящее время «Арктика-М» № 1 находится в собранном виде и укомплектован всей штатной аппаратурой, за исключением гелиогеофизического аппаратного комплекса, установка которого запланирована позднее. Также проведены электрорадиотехнические испытания разобранного изделия.

В планах работ: электрорадиотехнические испытания на собранном космическом аппарате, испытания в вакуумной камере, сдача аппарата заказчику. На этих этапах пройдет окончательная проверка функционирования космического аппарата в штатном исполнении. По второму аппарату «Арктика-М» развернуты работы по изготовлению бортовой аппаратуры.

Космические аппараты типа «Арктика-М» и «Электро-Л» создаются на базе унифицированной платформы «Навигатор» и имеют практически идентичную целевую аппаратуру. Главным отличием космических аппаратов является способ решения целевой задачи — «Электро-Л» проводит регулярную (с периодичностью 15-30 минут) съемку Земли с геостационарной орбиты, а «Арктика-М» проводит аналогичную съемку арктического региона Земли (недоступного для непрерывного наблюдения с геостационарной орбиты), находясь в районе апогея высокоэллиптической орбиты типа «Молния» (на этом участке условия наблюдения соизмеримы с возможностями наблюдения с геостационарной орбиты).

С учетом особенностей орбиты функционирования у космического аппарата «Арктика-М» повышенные требования к радиационной защите аппаратуры, увеличена площадь солнечных батарей. Кроме того, для непрерывного круглосуточного наблюдения арктического региона с высокоэллиптической орбиты типа «Молния» требуется последовательное задействование не менее двух космических аппаратов, попеременно сменяющих друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея. Поэтому минимально необходимый состав орбитальной группировки космической системы «Арктика-М» составляет два космических аппарата.

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