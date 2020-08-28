Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте свыше 750 кг наркотических средств и прекурсоров

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч.1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и приготовление к незаконному производству наркотических средств), чч. 1, 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление и покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств).

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными следствием лицами на территории садового товарищества в г. Копейске Челябинской области разместили химическое оборудование, реагенты и прекурсоры, где производили наркотические средства в особо крупном размере для последующего незаконного сбыта.

В 2019 году обвиняемый изготовил партию наркотических средств массой более 26 кг, которую хранил в целях последующего сбыта, однако был задержан сотрудниками полиции. У также были изъяты ранее изготовленные синтетические наркотические средства массой более 28 кг и более 700 кг прекурсоров, используемых для производства наркотиков.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Копейский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI