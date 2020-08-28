Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#НИИФИ#Ростех#ОДК28.08.2020 16:03

РКС и ОДК рассматривают возможность применения космических датчиков на авиадвигателях

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Объединенная двигателестроительная корпорация” (входит в Госкорпорацию «Ростех») обсудили на Международном форуме «Армия-2020» создание новой линейки датчиковой аппаратуры для перспективных российских авиадвигателей.

Специалисты входящего в РКС Научно-исследовательского института физических измерений, компании, занимающей лидерские позиции на международном рынке создания датчико-преобразующей аппаратуры для ракет-носителей и космических аппаратов, представили на «Армии-2020» информацию об имеющемся опыте и технических наработках, которые могут быть использованы для нужд гражданской авиации, энергетики, вертолетостроения и других некосмических отраслей.

В ходе встреч с представителями ОДК обсуждались проводимые в холдинге РКС работы по разработке нового поколения датчиков и систем измерений. Специалисты РКС ориентируются на самые современные требования к реализации в аппаратуре интеллектуальных функций, соответствие которым может обеспечить создание полностью цифровых изделий космической и авиационной техники. В частности, специалисты НИИФИ и ОДК обсудили вопросы создания датчико-преобразующей аппаратуры и систем измерения для разрабатываемых, модернизируемых и серийно изготавливаемых двигательных установок.

Генеральный директор НИИФИ Алексей Новоселов: «По результатам делового общения с представителями компаний ОДК и профильных институтов были определены возможности импортозамещения и основные направления разработки и создания современного унифицированного ряда интеллектуальных цифровых датчиков для перспективных двигателей, требующие совместных усилий в рамках своих компетенций компаний-разработчиков датчико-преобразующей аппаратуры и предприятий двигателестроительной отрасли».

Кроме того, специалисты НИИФИ приняли участие в работе круглого стола «Диверсификация и кооперация предприятий ОПК в интересах добывающей промышленности», прошедшего в рамках конгресса «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов». На мероприятии обсуждались вопросы использования возможностей предприятий оборонно-промышленного комплекса в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, создания благоприятных условий для трансфера передовых технологий и синергии производственно-экономических потенциалов.

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