Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное28.08.2020 20:37

Роскосмос получил награду за участие в акции #МыВместе

В четверг, 27 августа 2020 года, состоялся Всероссийский семинар для организаторов, партнеров и волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Госкорпорация «Роскосмос» получила памятную медаль и грамоту, подписанную Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, с формулировкой «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

Награду вручил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В награждении также принимали участие глава Минздрава России Михаил Мурашко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Госкорпорацию «Роскосмос» представляли первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Максим Овчинников и директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин.

С начала распространения угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 по инициативе генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина была инициирована работа по мобилизации ресурсов в части сборов благотворительных пожертвований и оказания адресной поддержки пожилым и маломобильным гражданам, медицинским работникам. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы, сотрудники Роскосмоса и ее организаций приняли участие в волонтерской акции «Вам, родные» по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, грузовой корабль «Прогресс МС-15» в июле 2020 года доставил на борт Международной космической станции коллаж с фотографиями медиков и волонтеров, участвовавших в совместной акции #МыВместеКосмос.

В качестве волонтеров вместе с волонтерскими объединениями приняли участие более 50 сотрудников центрального аппарата и организаций Госкорпорации «Роскосмос», а также специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли.

Организаторами акции взаимопомощи #МыВместе выступили всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты питания пожилым и маломобильным людям. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В акции принимают участие уже свыше 90 тысяч волонтеров.

MIL OSI