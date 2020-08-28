С. Березкин: Ветеранские организации оказывают весомую поддержку органам власти в решении социальных задач

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Ярославского областного совета ветеранов.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании Ярославского областного совета ветеранов.

Сергей Березкин в рамках работы в регионе принял участие в заседании Ярославского областного совета ветеранов

Сенатор отметил, что Совет ветеранов — одна из самых авторитетных общественных организаций региона. Практически во всех муниципальных образованиях ветераны занимаются активной деятельностью, направленной на военно-патриотическое воспитание молодежи, передачу ей лучших традиций в труде и в служении Отечеству, сказал парламентарий.

Ветеранские организации оказывают весомую поддержку органам власти в решении социальных задач

«Ветеранские организации оказывают весомую поддержку органам власти в решении социальных задач, помогают пожилым гражданам, содействуют улучшению их бытовых условий, медицинского обслуживания», — подчеркнул Сергей Березкин.

Сергей Березкин в рамках работы в регионе принял участие в заседании Ярославского областного совета ветеранов

В ходе заседания были подведены итоги заочного (дистанционного) голосования по выборам председателя областной ветеранской организации. Практически единогласно ее председателем избран генерал-лейтенант в отставке Евгений Болтов.

В мероприятии также принял участие заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин.

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