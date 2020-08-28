Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Главное#ДЗЗ#Армия-202028.08.2020 11:29

ТЕРРА ТЕХ представил решения с использованием передовых цифровых технологий

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), представила участникам Международного военно-технического форума «Армия-2020» передовые геоинформационные решения с использованием сквозных цифровых технологий обработки и анализа геопространственных данных. Современные геосервисы разрабатываются коммерческим оператором услуг дистанционного зондирования Земли для руководителей и специалистов государственных структур и коммерческих компаний в сфере лесного и сельского хозяйства, недропользования и землепользования, строительства, экологии и чрезвычайных ситуаций.

Рост объемов непрерывно поступающих данных с космических аппаратов, а также высокий спрос на готовые аналитические продукты и сервисы вместо «сырых» спутниковых изображений требует от поставщиков геоинформационных услуг внедрения инновационных решений для налаживания автоматизированной обработки и анализа космических снимков.

Для соответствия запросам рынка ТЕРРА ТЕХ совершенствует традиционные методы работы с геопространственной информацией. Применение при разработке геопродуктов технологий искусственного интеллекта, автоматического распознавания объектов, машинного обучения и нейросетей повышает качество изображений Земли из космоса, помогает компенсировать искажения, связанные с атмосферой, погодными условиями. Это также существенно уменьшает трудовые и временные затраты на обработку снимков, позволяет идентифицировать и классифицировать различные изменения на местности, вовремя уведомлять пользователей о критичных изменениях или событиях на объектах мониторинга.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Будущее дистанционного зондирования Земли невозможно без использования новых технологий и методов работы с геопространственной информацией. Мы в ТЕРРА ТЕХ, следуя мировым трендам в области геоинформатики, внедряем в разрабатываемые решения технологии обработки Big Data в сочетании с облачными решениями, проводим тесты с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения и нейросетей. Такие технологические эксперименты позволяют нам создавать геоинформационные решения, в которых происходит автоматическое преобразование информации с космических аппаратов в понятный и удобный для пользователя аналитический продукт».

На форуме «Армия-2020» ТЕРРА ТЕХ также представляет VR-платформу ATLAS VR, которая позволяет использовать получаемую со спутников дистанционного зондирования Земли стереосъемку для создания точной цифровой копии территории в 3D-формате. ATLAS VR решает широкий спектр задач заказчиков в части визуализации происходящих изменений, создания цифровых двойников объектов и процессов, разработки образовательного контента, виртуальных экскурсий, интерактивных отчетов, сценариев развития городов, экологического моделирования.

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