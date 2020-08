Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Prezydent RP weźmie udział w obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte

Source: President of Poland in Polish

1 września br. (wtorek) na Westerplatte, Prezydent RP Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wezmą udział w uroczystych obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP i szefa MON.

Główna część uroczystości państwowych, które od tego roku organizuje Wojsko Polskie, rozpocznie się przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża o godz. 4.45.

W programie m.in. włączenie syren alarmowych, odśpiewanie Hymnu RP, zapalenie Znicza Pokoleń, odegranie specjalnie skomponowanego Marszu Bohaterów Westerplatte, odczytanie Apelu Pamięci, oddanie salutu armatniego, wręczenie not identyfikacyjnych rodzinom poległych obrońców Westerplatte, modlitwa oraz złożenie kwiatów przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Główną uroczystość na Westerplatte poprzedzi ceremonia złożenia kwiatów przy Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego, która rozpocznie się o godz. 4.00 – photo-opp (obowiązuje POOL- redakcje zostaną powiadomione, po zakończeniu procesu akredytacji).

Zapraszamy do udziału przedstawicieli mediów. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające: imię, nazwisko, numer PESEL, nazwę redakcji, numer telefonu, markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych) prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected] do 30 sierpnia (niedziela), do godz. 11.00.

Wejście dziennikarzy do sektora prasowego w nieprzekraczalnym czasie w godz. 3.00 – 3.40 (główną aleją od ul. Majora Henryka Sucharskiego). Instalacja wozów transmisyjnych 31 sierpnia do godz. 21.00 (wjazd główną aleją).

Uwaga – odległość pomiędzy strefą dla wozów transmisyjnych a strefą medialną wynosi ok. 150 m. Prosimy o wyposażenie się w agregaty prądotwórcze.

Szczegółowych informacji nt. wydarzenia udziela: Centrum Operacyjne MON – kpt. Michał Tomczyk, tel. 727 016 083; Dagmara Jarosławska, tel. 601 388 988; oraz 3. Flotylla Okrętów – kpt. mar. Anna Sech, tel. 605 669 526.

Szczegółowych informacji nt. udziału Prezydenta RP w uroczystości udziela Joanna Kwaśniewska-Wróbel, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tel. 721 800 986.

