В Волгограде после вмешательства прокуратуры произведен перерасчет необоснованно начисленной военному пенсионеру задолженности за коммунальные услуги

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального района г. Волгограда провела проверку по обращению жителя г. Волгограда – военного пенсионера на необоснованное начисление задолженности за коммунальные услуги.

Установлено, что пенсионер в 2019 году стал собственником квартиры, после чего ООО «Муниципальная управляющая компания» (в настоящее время – ООО «Управляющая организация г. Волгограда») необоснованно начислило ему задолженность за 4 предыдущих года в размере почти 90 тыс. рублей.

Данное требование противоречит положениям Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги появляется с момента возникновения права собственности на такое помещение.

В целях устранения нарушений прокуратурой директору ООО «Управляющая организация г. Волгограда» внесено представление.

Кроме того, Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области данное юридическое лицо по инициативе прокуратуры привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

В настоящее время произведён перерасчёт необоснованно начисленной пенсионеру задолженности.

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