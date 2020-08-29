В г. Санкт-Петербурге прокуратура через суд добилась соблюдения прав матери троих детей на распоряжение средствами материнского капитала

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга проверила исполнение законодательства о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при использовании средств материнского капитала.

Установлено, что управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Выборгском районе г. Санкт-Петербурга неправомерно отказало в удовлетворении заявления матери троих малолетних детей о направлении средств материнского капитала на оплату образовательных услуг.

Прокуратура в интересах детей предъявила исковое заявление в суд о признании незаконными отказов территориального органа пенсионного фонда, потребовала удовлетворить заявление их матери о распоряжении средствами материнского капитала на оплату образовательных услуг каждому ребенку.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Его исполнение поставлено прокуратурой на контроль.

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