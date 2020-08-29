В Ивановской области прокуратура защитила права детей с ограниченными возможностями здоровья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Приволжского района Ивановской области провела проверку соблюдения прав детей-инвалидов на создание образовательными организациями необходимых условий для их воспитания и обучения.

Установлено, что в 4 образовательных организациях (1 детский сад и 3 школы), в которых на воспитании и обучении имеются дети с ограниченными возможностями здоровья, не способные к самостоятельному передвижению, отсутствуют сменные кресла-коляски.

По данным фактам руководителям образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений закона.

После принятых мер прокурорского реагирования права 5 детей-инвалидов восстановлены, образовательными организациями приобретены сменные кресла-коляски для обеспечения возможности передвижения по территории учреждений.

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