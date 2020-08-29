В Томской области прокуратура защитила жилищные права вдов участников Великой Отечественной войны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Томской области провела проверку соблюдения жилищных прав участников Великой Отечественной войны и членов их семей.

Установлено, что в результате несовершенства правового регулирования на региональном уровне заявка на предоставление средств федерального бюджета для осуществления социальных выплат для улучшения жилищных условий вдов участников войны, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в конце 2019 года, сформирована и направлена только в апреле текущего года. По этой причине ко дню празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне они жилыми помещениями обеспечены не были.

По итогам проверки прокуратура области направила в администрацию региона представление, в котором предложено скорректировать региональный порядок предоставления социальных выплат.

После прокурорского вмешательства двум 91-летней и 92-летней вдовам участников Великой Отечественной войны предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилых помещений на сумму свыше 3 млн рублей.

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