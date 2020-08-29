Состояние законности и соблюдение прав граждан при реализации национальных проектов остается безусловным приоритетом для органов прокуратуры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурорами продолжена системная работа по пресечению нарушений закона при реализации национальных проектов.

Особое внимание уделено защите интересов несовершеннолетних и иных социально незащищенных лиц.

В Пермском крае, Кемеровской области – Кузбассе, Самарской и Ростовской областях прокурорами в судебном порядке восстановлены имущественные права 24 детей на жилые помещения, приобретенные за счет средств материнского капитала. Аналогичные заявления в интересах 18 несовершеннолетних предъявлены прокурорами в Кабардино-Балкарской Республике, Воронежской области и г. Москве.

По инициативе прокуратуры Омской области региональным профильным министерством разрабатываются нормативные правовые акты о приеме на работу инвалидов и установлении требований к условиям их труда.

В Курганской области прокуроры в судебном порядке добиваются понуждения 5 муниципальных образований к определению мест накопления твердых коммунальных отходов и организации специальных площадок.

При наличии оснований принимаются меры к привлечению виновных лиц к уголовной и административной ответственности.

Так, прокуратурой г. Самары в следственный орган направлены материалы в отношении должностных лиц местной администрации в связи с неправомерным предоставлением более 100 несовершеннолетним мест в недостроенном детском саду.

В Удмуртской Республике прокурором инициировано уголовное преследование по фактам составления в медицинском учреждении фиктивных документов о прохождении гражданами диспансеризации и профосмотров.

На территории г. Москвы материалы проведенной по сведениям Росфинмониторинга прокурорской проверки явились основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ о создании подставной организации, участвующей в реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В связи с нецелевым использованием выделенных на ликвидацию аварийного жилищного фонда и поддержку предпринимателей бюджетных средств по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ администрация г. Томска и министерство сельского хозяйства Пензенской области.

Работа по надзору за соблюдением законодательства при реализации национальных проектов находится на личном контроле Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

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