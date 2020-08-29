Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС-64#Союз МС-17#НПП Звезда29.08.2020 09:05

С.Рыжиков и С.Кудь-Сверчков выполнили тренировку в барокамере ТБК-50

Тренировки в барокамере ТБК-50 позволяют космонавтам сформировать навык оценки подгонки скафандра, оценить работу системы терморегулирования при разных физических нагрузках и пройти психологическую адаптацию к предстоящей работе в открытом космосе. Для операторов это уникальная возможность, будучи на Земле, получить опыт работы в скафандре, полностью соответствующем полетному — точно таком же, что и на борту Международной космической станции.

Для космонавтов тренировка в ТБК-50 дает возможность поработать с автономной системой жизнеобеспечения «Орлана» в условиях пониженного давления, оценить физиолого-гигиенические условия внутри штатного полетного скафандра. Барокамера ТБК-50 позволяет получить глубокий вакуум — до 2*10−2 мм рт. ст., что соответствует высоте — 70 000 м. Благодаря этим условиям становится возможной работа теплообменника-сублиматора скафандра — устройства, которое отвечает за терморегулирование внутри скафандра во время внекорабельной деятельности (сбрасывает лишнее тепло во внешнюю среду).

В рамках тренировки участники экипажа МКС-64, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выполнили два упражнения. Первое упражнение проходило при атмосферном давлении в барокамере и включало в себя окончательный осмотр скафандра, вход в скафандр, оценка подгонки скафандра по росту. Второе упражнение проходило после понижения давления в барокамере до 0,04–0,02 мм рт.ст. и состояло из выполнения отдельных операций циклограммы шлюзования, включения и отключения теплообменника-сублиматора, управления системой терморегулирования в скафандре при выполнении нагрузочного эксперимента.

«Во время нагрузочного эксперимента космонавты выполняли „подъем на ступень“ и „спуск“ с разной скоростью — пояснила инструктор Центра подготовки космонавтов Екатерина Киреева. — Скафандр очень тяжелый (порядка 120 кг), и, несмотря на использование механизма обезвешивания в барокамере, подъем на ступеньку требует достаточно много сил».

Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выполняли движение сначала с меньшей нагрузкой при низкой скорости. Затем — в быстром темпе и с бóльшими энерготратами. Космонавтам необходимо научиться правильно регулировать температуру в скафандре в зависимости от тяжести нагрузки. Скафандр «Орлан-МКС», используемый в настоящее время для выхода в открытый космос, оснащен автоматической системой терморегулирования, но в случае сбоя оператор должен быть готов работать с регулировкой температуры вручную.

«Оператор после включения автоматической системы терморегулирования выполняет упражнения, а система сама подстраивается под уровень его энерготрат, — отметила Екатерина Киреева — Система определяет, сколько тепла выделяет космонавт и поддерживает соответствующий уровень охлаждения в скафандре».

В ходе тренировки Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков отработали отдельные операции циклограммы прямого и обратного шлюзования в соответствии с бортовой документацией. Испытания в барокамере ТБК-50 также прошли космонавты Андрей Борисенко, Андрей Федяев, Дмитрий Петелин и Сергей Корсаков.

Барокамерный комплекс ТБК-50 расположен на испытательной базе Научно-производственного предприятия «Звезда» в подмосковном Томилино. Тренировки в ТБК-50 являются обязательным этапом подготовки космонавтов по дисциплине «Скафандр для выхода в открытый космос и комплекс средств шлюзования». Тренировка в барокамере проходит под руководством специалистов НПП «Звезда» и Центра подготовки космонавтов. Инструктор ЦПК отвечает за методическое сопровождение тренировки. Технический руководитель со стороны НПП «Звезда» обеспечивает подготовку барокамерного комплекса и скафандров к тренировке, а также создание необходимых условий для работы и безопасность участников тренировки. Проводит эксперимент врач-физиолог НПП «Звезда».

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