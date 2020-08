Valsts prezidents: saglabājot 800 gadu senu identitāti, Rīgai jāattīstās kā modernai pilsētai ar vismodernākajiem risinājumiem

Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti šodien devās uz Rīgas 123. vēlēšanu iecirkni, lai piedalītos Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Pēc balsojuma Valsts prezidents medijiem sniedza savu komentāru: “Es rūpīgi sekoju kā rīdzinieks vēlēšanu kampaņai un partiju piedāvājumiem, un šīs vēlēšanu kampaņas ietvaros man jau bija diezgan skaidri izkristalizējies viedoklis par pirmo, otro, trešo vietu manā preferenču sarakstā, un es arī nobalsoju par to, kas, manuprāt, ir vislabākais saraksts. Neviens saraksts nav ideāls. Es arī rūpīgi iepazinos ar vēlēšanu kandidātiem, liku krustiņus vai arī svītroju. Tā ir Latvijas vēlēšanu tiesību īpatnība, ka vēlētājam ir ne tikai iespēja izvēlēties attiecīgo partiju vai sarakstu, bet arī kandidātus. Tas tā ir ļoti nedaudzās valstīs, bet mums šī pilsoņu īpašā tiesība ir paredzēta, un es to arī izmantoju. Es domāju, ka tagad pēc ilgāka laika Rīgā būs stabila vadība ar savu vīziju par nākotni. Jo Rīga ir 800 gadu veca pilsēta, un tai ir liels potenciāls, bet šis potenciāls pēdējā desmitgadē netika īsti izmantots. Ir labi, ka partijas, vēlēšanu kandidātu saraksti vislielāko uzmanību pievērsa tieši pilsētas attīstībai, jo tas ir tas, par ko lemj pašvaldība. Manuprāt, Rīgai ir jāattīstās kā modernai pilsētai ar vismodernākajiem risinājumiem un vienlaikus jāsaglabā sava unikālā seja, sava 800 gadu senā identitāte.” [embedded content]

Source: President of Latvia in Latvian