Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса30.08.2020 19:45
В Москве завершился чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2020»
Сегодня, 30 августа 2020 года, в г. Москве завершился V Корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020». Церемония награждения победителей и призеров состоялась в дистанционном формате, в котором приняли участие 25 предприятий-участников чемпионата по 13 компетенциям.
Всех экспертов в студии приветствовали директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, летчик-космонавт, Герой России Салижан Шарипов, главный эксперт по компетенции «Электроника» Павел Иванов, а также по видеосвязи с окончанием чемпионата поздравила директор Департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россиия)» Екатерина Никул.
По сложившейся традиции поздравляем всех победителей и призеров чемпионата.
Токарные работы на станках с ЧПУ:
1 место — Шатов Андрей, Протон-ПМ;
2 место — Деркач Алексей, НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко;
3 место — Швыкин Алексей, Российские космические системы;
3 место — Карпов Сергей, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;
Медальон за профессионализм — Демков Антон, РКЦ «Прогресс».
Фрезерные работы на станках с ЧПУ:
1 место — Козлов Андрей, РКК «Энергия»;
2 место — Иванов Андрей, РКЦ «Прогресс»;
3 место — Лабузов Виктор, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва.
Промышленная автоматика:
1 место — Башкарев Владимир, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;
Медальон за профессионализм — Демков Антон, НПО автоматики им. Н.А.Семихатова.
Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности:
1 место — Кравцов Михаил, РКК «Энергия».
Сетевое и системное администрирование:
1 место — Плехов Денис и Фирстов Андрей, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва.
Интернет-маркетинг:
1 место — Сорокина Анна, НПО автоматики им. Н.А.Семихатова;
2 место — Гореликов Виктор, ЦНИИмаш;
3 место — Митрофанов Денис, НИИ точных приборов.
Охрана труда:
1 место — Ларюшкина Кристина, МЗ «Арсенал»;
2 место — Попов Вадим, НПК «СПП»;
3 место — Простаков Николай, НПО Техномаш.
Рекрутинг:
1 место — Акимова Юлия, НПО им. С.А. Лавочкина;
1 место — Демченков Алексей, НПЦАП;
3 место — Титова Анна, ГКНПЦ им. М.В.Хруничева;
3 место — Владимирова Владелина, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;
Медальон за профессионализм — Борисенко Андрей, РКК «Энергия».
Электроника:
1 место — Михайлов Александр, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;
2 место — Жидков Дмитрий, НПО автоматики им. Н.А.Семихатова;
3 место — Ангеловский Никита, Корпорация ВНИИЭМ.
Электромонтаж:
1 место — Огренич Юрий, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва.
Инженер-технолог машиностроения:
1 место — Стрижак Денис, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;
2 место — Фесенко Максим, НПЦАП;
3 место — Хрюкин Роман, КБХА;
Медальон за профессионализм — Анисимова Ксения, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва.
Инженерия космических систем:
1 место — Гусев Сергей, Егоров Егор, Коробанов Георгий, Центр Келдыша;
2 место — Керимов Святослав, Косенкова Анастасия, Кудряшов Евгений, НПО им. С.А. Лавочкина;
3 место — Ануфриенко Вадим, Панкрац Дарья, Хлыстунов Михаил, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;
3 место — Перминов Никита, Черных Евгений, Ананьин Александр, НПО автоматики им. Н.А.Семихатова.
Инженерный дизайн CAD:
1 место — Охин Андрей, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;
2 место — Макаров Сергей, РКК «Энергия»;
3 место — Вистяж Павел, Корпорация ВНИИЭМ;
Медальон за профессионализм — Краевский Павел, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;
Медальон за профессионализм — Краевский Павел, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;
Медальон за профессионализм — Петошина Зоя, КБ «Арсенал»;
Медальон за профессионализм — Габдрахманов Руслан, НПО автоматики им. Н.А.Семихатова;
Медальон за профессионализм — Сметанкин Никита, РКК «Энергия»;
Медальон за профессионализм — Сходкина Анна, НПО им. С.А. Лавочкина;
Медальон за профессионализм — Кузнецов Денис, ГРЦ Макеева.
В рамках чемпионата была проведена деловая программа, в рамках которой представители Госкорпорации «Роскосмос», представители организаций Госкорпорации «Роскосмос» и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россиия)» по трем основным тематикам:
развитие инженерно-технического творчества категории Junior как стратегические вызовы будущего;
кадровое партнерство, инструменты и методы подготовки кадров, обеспечивающих соответствие уровня компетенций отраслевым стандартам;
навыки мудрых.
[embedded content]