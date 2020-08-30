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#Роскосмос#Главное#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса30.08.2020 19:45

В Москве завершился чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2020»

Сегодня, 30 августа 2020 года, в г. Москве завершился V Корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020». Церемония награждения победителей и призеров состоялась в дистанционном формате, в котором приняли участие 25 предприятий-участников чемпионата по 13 компетенциям.

Всех экспертов в студии приветствовали директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, летчик-космонавт, Герой России Салижан Шарипов, главный эксперт по компетенции «Электроника» Павел Иванов, а также по видеосвязи с окончанием чемпионата поздравила директор Департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россиия)» Екатерина Никул.

По сложившейся традиции поздравляем всех победителей и призеров чемпионата.

Токарные работы на станках с ЧПУ:

1 место — Шатов Андрей, Протон-ПМ;

2 место — Деркач Алексей, НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко;

3 место — Швыкин Алексей, Российские космические системы;

3 место — Карпов Сергей, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;

Медальон за профессионализм — Демков Антон, РКЦ «Прогресс».

Фрезерные работы на станках с ЧПУ:

1 место — Козлов Андрей, РКК «Энергия»;

2 место — Иванов Андрей, РКЦ «Прогресс»;

3 место — Лабузов Виктор, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва.

Промышленная автоматика:

1 место — Башкарев Владимир, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;

Медальон за профессионализм — Демков Антон, НПО автоматики им. Н.А.Семихатова.

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности:

1 место — Кравцов Михаил, РКК «Энергия».

Сетевое и системное администрирование:

1 место — Плехов Денис и Фирстов Андрей, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва.

Интернет-маркетинг:

1 место — Сорокина Анна, НПО автоматики им. Н.А.Семихатова;

2 место — Гореликов Виктор, ЦНИИмаш;

3 место — Митрофанов Денис, НИИ точных приборов.

Охрана труда:

1 место — Ларюшкина Кристина, МЗ «Арсенал»;

2 место — Попов Вадим, НПК «СПП»;

3 место — Простаков Николай, НПО Техномаш.

Рекрутинг:

1 место — Акимова Юлия, НПО им. С.А. Лавочкина;

1 место — Демченков Алексей, НПЦАП;

3 место — Титова Анна, ГКНПЦ им. М.В.Хруничева;

3 место — Владимирова Владелина, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;

Медальон за профессионализм — Борисенко Андрей, РКК «Энергия».

Электроника:

1 место — Михайлов Александр, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;

2 место — Жидков Дмитрий, НПО автоматики им. Н.А.Семихатова;

3 место — Ангеловский Никита, Корпорация ВНИИЭМ.

Электромонтаж:

1 место — Огренич Юрий, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва.

Инженер-технолог машиностроения:

1 место — Стрижак Денис, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;

2 место — Фесенко Максим, НПЦАП;

3 место — Хрюкин Роман, КБХА;

Медальон за профессионализм — Анисимова Ксения, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва.

Инженерия космических систем:

1 место — Гусев Сергей, Егоров Егор, Коробанов Георгий, Центр Келдыша;

2 место — Керимов Святослав, Косенкова Анастасия, Кудряшов Евгений, НПО им. С.А. Лавочкина;

3 место — Ануфриенко Вадим, Панкрац Дарья, Хлыстунов Михаил, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;

3 место — Перминов Никита, Черных Евгений, Ананьин Александр, НПО автоматики им. Н.А.Семихатова.

Инженерный дизайн CAD:

1 место — Охин Андрей, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;

2 место — Макаров Сергей, РКК «Энергия»;

3 место — Вистяж Павел, Корпорация ВНИИЭМ;

Медальон за профессионализм — Краевский Павел, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;

Медальон за профессионализм — Краевский Павел, Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва;

Медальон за профессионализм — Петошина Зоя, КБ «Арсенал»;

Медальон за профессионализм — Габдрахманов Руслан, НПО автоматики им. Н.А.Семихатова;

Медальон за профессионализм — Сметанкин Никита, РКК «Энергия»;

Медальон за профессионализм — Сходкина Анна, НПО им. С.А. Лавочкина;

Медальон за профессионализм — Кузнецов Денис, ГРЦ Макеева.

В рамках чемпионата была проведена деловая программа, в рамках которой представители Госкорпорации «Роскосмос», представители организаций Госкорпорации «Роскосмос» и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россиия)» по трем основным тематикам:

развитие инженерно-технического творчества категории Junior как стратегические вызовы будущего;

кадровое партнерство, инструменты и методы подготовки кадров, обеспечивающих соответствие уровня компетенций отраслевым стандартам;

навыки мудрых.

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