Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Астероид30.08.2020 09:51

О пролете астероида 2011 ES4

Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле. Так в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тысяч километров. При этом подавляющее число сближений – новые объекты, и только 10 объектов обнаружены ранее (в 2007 – 2018 гг).

После обнаружения рассчитываются орбиты на долгосрочную перспективу и потенциальная опасность для Земли. Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной.

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