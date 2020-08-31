А. Артамонов принял участие в совещании по развитию глубокой переработки зерна в России

Source: Russia – Council of the Federation

Участники мероприятия обсудили перспективы развития данного направления, а также меры господдержки переработчиков, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в совещании по развитию глубокой переработки зерна в России.

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Совещание состоялось под председательством Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в рамках его визита в Калужскую область. В мероприятии также приняли участие исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, представители регионов и крупнейших производителей.

Анатолий Артамонов

Мероприятие прошло на территории предприятия по глубокой переработке пшеницы. Инновационный высокотехнологический комплекс специализируется на производстве ингредиентов для пищевой промышленности и кормов, выпуская порядка 100 тыс. тонн готовой продукции в год. По словам Дмитрия Патрушева, сегодня в Калужской области значительное внимание уделяется формированию сильного АПК и его высокотехнологичных подотраслей, в том числе – глубокой переработке.

В ходе совещания Министр заявил, что направления, позволяющие получать продукцию с высокой добавленной стоимостью, находятся в фокусе повышенного внимания. «Поэтому потенциал мы видим в развитии именно глубокой переработки зерна на территории Российской Федерации. Кроме очевидной экономической выгоды, сильная отрасль переработки зерновых будет способствовать импортозамещению», – подчеркнул глава Минсельхоза, отметив, что использование такой продукции не ограничивается исключительно пищепромом – она в том числе находит применение в фармацевтике, нефтегазовой промышленности и других секторах.

Анатолий Артамонов

Как отметил Анатолий Артамонов, инициативы Президента и руководства Минсельхоза, направленные на развитие переработки зерна, очень своевременны, и Совет Федерации обязательно будет поддерживать это важное направление аграрной экономики, способствующее повышению импортозамещения и увеличению экспортного потенциала страны.

В рамках совещания были затронуты такие проблемные вопросы как дефицит соответствующих современных технологий, а также капиталоемкость открытия новых производств. Было отмечено, что для их нивелирования необходима системная поддержка развития отрасли.

Участники обсудили перспективы развития данного направления, а также меры господдержки переработчиков.

Также в Калужской области Дмитрий Патрушев, Анатолий Артамонов и Владислав Шапша ознакомились с ходом капитального ремонта здания Хотисинской общеобразовательной школы и посетили новую спортивную площадку. Проекты реализуются в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Капитальный ремонт здания школы на 176 учащихся позволит создать комфортные условия для детей и преподавателей.

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