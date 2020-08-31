А. Епишин обсудил с ржевскими производителями перспективы импортозамещения автомобильных запчастей и оборудования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в Ржев.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области в рамках работы в регионе посетил город Ржев.

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Сенатор отметил возросшее внимание к городу со стороны федеральной и региональной власти. «Это видно по финансированию и участию города в различных программах. Сегодня на встречах с ржевитянами прозвучали вопросы, которые я намерен решать совместно с коллегами из регионального парламента и Ржевской городской Думы, а также с правительством региона. Речь шла, в том числе, о благоустройстве периферийных районов города. Ну и, конечно, один из первоочередных вопросов — придание статуса индустриального парка территории ржевского завода по производству автомобильных запчастей и оборудования», — сказал Андрей Епишин.

Ржевский завод изготавливает стартеры, генераторы и запчасти к ним, термостаты, которые используются в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной технике. Продукция широко применяется на всех типах транспортных средств, выпускаемых автосборочными предприятиями России и стран СНГ.

Производственная площадка завода, по мнению сенатора, имеет все шансы стать полноценным индустриальным парком. «Собственно, территория предприятия уже им является. Осталось лишь пройти необходимую для придания официального статуса процедуру».

«В процессе осмотра производственных площадей, встречи с руководством и коллективом предприятия мы также обсудили перспективы импортозамещения продукцией завода импортных аналогов, использующихся сегодня на ведущих российских автосборочных предприятиях», — отметил Андрей Епишин.

В рамках рабочей поездки сенатор также посетил городской Дом культуры, Единую дежурно-диспетчерскую службу, гимназию, принял участие во встрече с депутатами Ржевской городской Думы, пообщался с жителями города.

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