А. Майоров: В нынешнем году Всероссийский экологический диктант напишут более миллиона человек

Source: Russia – Council of the Federation

Проведение Экодиктанта будет способствовать реализации национальных проектов «Экология» и «Образование», отметил сенатор.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению Всероссийского экологического диктанта.

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Экодиктант стартует во всех российских регионах 15 ноября – во Всемирный день вторичной переработки отходов. Проект Экодиктанта реализуется при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Всероссийского сводного календарного плана мероприятий по экологическому образованию детей и молодёжи.

По словам Алексея Майорова, проведение Экодиктанта будет способствовать реализации национальных проектов «Экология» и «Образование», а также статьи 114 новой редакции Конституции РФ, в соответствии с которой Правительство РФ создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

Проведение Экодиктанта будет способствовать реализации национальных проектов «Экология» и «Образование»

«Экологическое просвещение населения, и в особенности подрастающего поколения, приобретает сегодня особо важное значение. Это заставляет людей задуматься над экологическими проблемами, от решения которых зависит будущее нашей страны и всей планеты», — сказал сенатор. Он отметил, что Экодиктант в этом году напишут более миллиона человек -школьники, студенты, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники крупных компаний.

По мнению сопредседателя Федерального оргкомитета Экодиктанта Натальи Соколовой, благодаря участию в нем граждане страны глубже почувствуют свою личную ответственность за сохранение окружающей среды, природы родного края.

Экодиктант пройдет 15–16 ноября, а также в онлайн формате на интернет-портале: экодиктант.рус. Портал начнет работу 1 октября. На нем будут размещены подробные видеоинструкции, а также полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений и особо охраняемым природным территориям.

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