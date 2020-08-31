Source: Russia Federal Space

#Гонец31.08.2020 11:25

Барк «Седов» продолжает использование судовой станции «Гонец»

Парусный барк Росрыболовства «Седов» возвращается в порт приписки из кругосветной экспедиции «Паруса мира», которая была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 200-летию открытия Антарктиды. В настоящий момент «Седов» находится в Японском море и движется в район Камчатки. На нем установлена судовая земная станция «Гонец», передающая координатную информацию о местоположении судна в систему картографии Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

В экспедиции вместе с «Седовым» участвовали парусники «Паллада» и «Крузенштерн», которые уже завершили свои маршруты. Путь кораблей пролегал к берегам всех шести континентов, и суда прошли в общей сложности более 70 тысяч морских миль. Главной миссией кругосветки стало продемонстрировать возможности России, как одной из ведущих морских держав мира, и выступить в качестве посла Мира, символом которого стали белые паруса трех судов.

«Седов» — крупнейший в мире парусник, которому уже почти 100 лет, он был спущен на воду в 1921 году. В экспедиции «Паруса мира» судно прошло более 25 тысяч морских миль по маршрутам в обоих полушариях. Его трек в реальном масштабе времени, получаемый с судовой земной станции «Гонец», можно отследить на интерактивном портале. Планируется, что на пути в Калининград «Седов» пройдет по всей протяженности Севморпути и должен завершить плавание в декабре, последним из трех парусников экспедиции.

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