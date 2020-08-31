В Пермском крае вынесен приговор контролеру, выпустившему на рейс неисправный автобус, что привело к гибели 12-летнего мальчика

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Мотовилихинский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении контролера контрольно-пропускного пункта. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что мужчина, находясь в должности контролера контрольно-пропускного пункта, в феврале 2018 года допустил к эксплуатации автобус с технической неисправностью. В салоне было установлено стекло, не предусмотренное конструкцией транспортного средства. В тот же день этот автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух автобусов 12-летний мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил его права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию.

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