В Приморском крае вступил в законную приговор суда по уголовному делу о хищении из коммерческого банка 28 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края вынесен приговор по уголовному делу в отношении старшего кассира банка. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере).

В суде установлено, что в ноябре 2018 года сотрудница кредитного учреждения при загрузке кассет для банкоматов не осуществила полную загрузку 17 банкоматов.

Похищенные денежные средства злоумышленница хранила в тайнике на рабочем месте, в последующем их незаметно вынесла из банка и присвоила.

Указанными действиями банку нанесен ущерб на общую сумму более 28 млн рублей.

Суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание ею наказания отсрочено до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Кроме этого, подсудимая должна будет возместить ущерб, причиненный банку и страховой компании.

Приговор вступил в законную силу.

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