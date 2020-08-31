Г. Солодун посетила предприятие по производству сыров в Брянской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии открытия биологических очистных сооружений в городе Севск.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области в рамках работы в регионе приняла участие в церемонии открытия биологических очистных сооружений на предприятии по производству сыров в городе Севск.

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Сенатор отметила, что в 2018 г. на заводе была запущена первая очередь очистных сооружений, а весной 2019 г. началось строительство очереди биологической очистки. «Теперь на территории нашего региона появилась новейшая система для биологической очистки сточных вод, позволяющая без ущерба для окружающей среды наращивать объемы производства».

По словам Галины Солодун, предприятие стало первым в регионе, где очистные сооружения соответствуют самым строгим правилам очистки стоков. Новый цех площадью 1000 квадратных метров — самая большая линия по производству моцареллы в России и Европе. Завод перерабатывает до 200 тонн молока в день. Всё максимально автоматизировано. В производственном цеху работает не более пяти человек, добавила парламентарий.

В ходе поездки в регион сенатор также приняла участие в областной августовской педагогической конференции. Темой мероприятия стали «Ключевые направления развития системы образования Брянской области в 2020–21 учебном году для достижения стратегических целей национального проекта «Образование» и организации воспитательной деятельности образовательных организаций».

Галина Солодун сообщила, что 1 сентября школы региона распахнут свои двери для 128 тыс. учеников. В развивающемся районе новостроек откроется новая школа на 1225 ученических мест.

«На педагогической конференции были определены ориентиры и поставлены задачи на будущее, признаны заслуги и достижения педагогов, состоялось награждение лучших из них», — сказала сенатор.

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