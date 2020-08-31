Е. Алтабаева приняла участие в открытии кинофестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» В Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

В этом году фестиваль посвящен 75-летию Великой Победы, отметила сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в торжественной церемонии открытия XVI Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» в Севастополе.

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В этом году фестиваль посвящен 75-летию Великой Победы. Цель кинофорума — не допустить искажения истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

Екатерина Алтабаева огласила обращение Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к организаторам и участникам кинофорума. Спикер СФ отметила высокий уровень фестиваля.

«Безусловно, для нашего города это знаковое событие. Дни проведения форума – это настоящий праздник кино! Фестиваль любят и знают в России и за её пределами», — подчеркнула Екатерина Алтабаева.

Она отметила, что севастопольский кинофорум живет и развивается. С каждым годом растет число участников и расширяется география фестиваля. В этом году на конкурс представлены работы из 45 стран мира и десятков субъектов Российской Федерации.

Екатерина Алтабаева

На открытии присутствовали режиссер Владимир Хотиненко, режиссер- постановщик Валентин Овсянников, президент Евразийской Академии Телевидения и Радио Валерий Рузин.

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