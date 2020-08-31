За пять лет уровень газификации Коми вырастет на 12,1%

Source: Gazprom in Russian
Релиз
31 августа 2020, 16:05
Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021–2025 годы.
Согласно программе, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме около 17,5 млрд руб. — это в 2,3 раза превышает уровень вложений в 2016–2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Республики Коми в 2021–2025 годах оценивается в 20,5 млрд руб.
«Газпром» направит средства на строительство в регионе 18 межпоселковых газопроводов протяженностью 323,5 км, сооружение и реконструкцию почти 113 км газопроводов-отводов, семи газораспределительных станций, а также объектов газоснабжения Сыктывкарского промышленного узла.
В результате будут созданы условия для газификации 27 населенных пунктов в Корткеросском, Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Вымском районах и муниципальных образованиях Печора, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск.
Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 393 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8 тыс. домовладений, 25 котельных и предприятий.
«Газпром» и Республика Коми ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации региона в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации республики составил 45,6%. Планируется, что в результате реализации новой программы он будет увеличен до 57,7%. В том числе в сельской местности вырастет в два раза.
Газификация Республики Коми
уровень газификации Республики Коми по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Коми в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Справка
Между «Газпромом» и Правительством Республики Коми действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.
В регионе работают пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома» — в гг. Вуктыл, Микунь, Сыктывкар, Ухта, п. Синдор. Ведется проектирование еще одной станции в г. Сыктывкаре.
В рамках программы «Газпром — детям» на территории республики построены многофункциональные спортивные площадки, футбольное поле, спортивный комплекс в г. Сосногорске, проведены реконструкция и расширение спорткомплекса в г. Ухте.
Управление информации ПАО «Газпром»
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