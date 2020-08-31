За пять лет уровень газификации Коми вырастет на 12,1%

Source: Gazprom in Russian

Релиз

31 августа 2020, 16:05

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период ­­- 2021–2025 годы.

Согласно программе, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме около 17,5 млрд руб. — это в 2,3 раза превышает уровень вложений в 2016–2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Республики Коми в 2021–2025 годах оценивается в 20,5 млрд руб.

«Газпром» направит средства на строительство в регионе 18 межпоселковых газопроводов протяженностью 323,5 км, сооружение и реконструкцию почти 113 км газопроводов-отводов, семи газораспределительных станций, а также объектов газоснабжения Сыктывкарского промышленного узла.

В результате будут созданы условия для газификации 27 населенных пунктов в Корткеросском, Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Вымском районах и муниципальных образованиях Печора, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 393 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8 тыс. домовладений, 25 котельных и предприятий.

«Газпром» и Республика Коми ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации региона в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации республики составил 45,6%. Планируется, что в результате реализации новой программы он будет увеличен до 57,7%. В том числе в сельской местности вырастет в два раза.

Газификация Республики Коми

уровень газификации Республики Коми по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Коми в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Республики Коми действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.

В регионе работают пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома» — в гг. Вуктыл, Микунь, Сыктывкар, Ухта, п. Синдор. Ведется проектирование еще одной станции в г. Сыктывкаре.

В рамках программы «Газпром — детям» на территории республики построены многофункциональные спортивные площадки, футбольное поле, спортивный комплекс в г. Сосногорске, проведены реконструкция и расширение спорткомплекса в г. Ухте.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI