Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное31.08.2020 10:15

Новая акустическая камера ИСС Решетнева

Производственно-экспериментальную базу компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») пополнит одна из самых крупных в России акустических камер.

В монтажно-испытательном корпусе компании ИСС строится акустическая реверберационная камера АРК-1500 объёмом 1500 кубометров. Она предназначена для испытаний космических аппаратов на воздействие звуковых нагрузок, возникающих под обтекателем ракеты-носителя на атмосферном участке полёта.

Максимальное звуковое давление, создаваемое в акустической камере, может достигать 152 децибелов. Стены бокса толщиной чуть меньше метра изготовлены из монолитного железобетона. суммарной мощностью 130 кВт. В камере будет возможно испытывать изделия высотой до 14 метров.

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