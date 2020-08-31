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Сенатор принял участие в заседании Общественной палаты Ярославской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в пленарном заседании региональной Общественной палаты.

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В ходе мероприятия был представлен доклад о состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2019 г., обсуждались вопросы оказания помощи гражданам в период пандемии, внесены изменения в перечень комиссий Общественной палаты и направления их деятельности.

Также рассмотрены лучшие практики работы некоммерческих организаций области из числа победителей конкурса Фонда президентских грантов, рассказал сенатор.

Сергей Березкин

Новым председателем Общественной палаты региона единогласно избран Сергей Соловьев, руководитель Объединения организаций профсоюзов Ярославской области.

По словам Сергея Березкина, содержательное обсуждение повестки заседания подтвердило солидный потенциал и новаторство общественного сектора, его нацеленность на удовлетворение социальных потребностей граждан, способность быть надежным, конструктивным партнером органов государственной власти и местного самоуправления в решении социально-экономических задач.

«Не сомневаюсь, что гражданское общество во все более значимой степени будет влиять на выработку приоритетов и стратегии развития государства, формирование у каждого члена общества личной ответственности за будущее нашего общего дома. И в этом видится один из главных созидательных ресурсов благополучия и процветания Отечества», — подчеркнул сенатор.

В мероприятии участвовал заместитель губернатора региона Илья Баланин.

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