Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#КЦ Восточный31.08.2020 12:44

Один день с молодым инженером космодрома Восточный

На космодроме Восточный самый молодой коллектив среди предприятий российской ракетно-космической отрасли. Сегодня средний возраст сотрудников самой современной космической гавани — 35 лет. Здесь работают десятки молодых инженеров со всего Дальнего востока.

Работать на Восточный также приезжают выпускники аэрокосмических высших учебных заведений со всей страны — здесь они строят будущее российской космонавтики. В их числе Виолетта Мищенко. Хрупкая девушка — уже начальник расчета системы обеспечения сжатыми газами Стартового комплекса Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

В ее подчинении опытные номера расчета подготовки и проведения пусков и сложнейшие системы технологического оборудования.

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