Олег Матыцин ознакомился со спортивной инфраструктурой Биробиджана

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 31 августа, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом в Биробиджане (Еврейская автономная область). Руководитель Минспорта России вместе с временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном посетил спортивные объекты города.Олег Матыцин осмотрел каток с искусственным льдом «Победа», который был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».На ледовой арене идут последние приготовления к открытию: залит лёд, нанесена разметка. Уже в следующем месяце здесь пройдут первые матчи с участием местных команд в рамках Ночной хоккейной лиги. На строительство спортивного объекта было выделено более 331 млн рублей, в том числе 230 млн из федерального бюджета.Министр выразил уверенность в том, что ледовая арена будет востребована среди жителей региона всех возрастов.Далее Олег Матыцин побывал на стадионе «Дальсельмаш». Ростислав Гольдштейн рассказал Министру, что объекту требуется серьёзная реконструкция: новая система вентиляции, ремонт трибун и подтрибунных помещений, замена покрытия поля. Несмотря на состояние, на стадионе круглогодично проходят тренировки и крупные спортивные мероприятия. Летом здесь занимаются любители футбола, зимой открывается сезон хоккея с мячом и конькобежного спорта. Олег Матыцин отметил, что в рамках подписанного сегодня Соглашения между Минспортом России и ЕАО на спортивные объекты региона будет обращено особое внимание, предусмотрено как строительство новых, так и реконструкция уже существующих объектов.Руководитель Минспорта России также осмотрел стадион «Дружба». В 2015 году здесь завершился ремонт: появились современное покрытие и новые пластиковые трибуны, обустроены новые спортивные залы для проведения соревнований по баскетболу и волейболу. Стадион стал центром проведения массовых спортивных мероприятий в регионе. Работа по его модернизации проходит регулярно. Так, в этом году здесь появился тренажёрный зал. На память Олег Матыцин оставил на его стене свой автограф и пожелания для спортсменов.На каждом спортивном объекте Министр общался с тренерами и отвечал на их вопросы. Одной из наиболее актуальных тем стали федеральные стандарты подготовки по видам спорта. Многие из них необходимо привести в соответствие с текущими реалиями и пожеланиями спортсменов и тренеров из регионов страны. Представителям спортивных школ было предложено подготовить свои рекомендации для новых стандартов и направить их в Минспорт России.В завершение своего визита Министр выразил уверенность, что физическая культура и спорт в ЕАО будут и дальше развиваться.«Все мероприятия, которые мы определили в качестве плана действий на самое ближайшее время, будут реализованы. Видно, что в регионе спортивная жизнь не стоит на месте. Планы не просто остаются на бумаге, они реализуются каждый день. Самое главное, что люди являются частью большой команды. Они заинтересованы, чтобы жизнь стала комфортнее, в том числе за счёт развития спортивной инфраструктуры», – подчеркнул Олег Матыцин.Фото: пресс-служба губернатора ЕАОПресс-служба Минспорта России

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