О. Мельниченко: Фестиваль «Золотарёвское городище» способствует популяризации истории Отечества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в IX Всероссийском историко-культурном фестивале, прошедшем в Пензенской области.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области в ходе поездки в регион принял участие в IX Всероссийском историко-культурном фестивале. Мероприятие прошло у Золотарёвского городища — археологического памятника в Пензенском районе.

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В рамках фестиваля была представлена экспозиция «Золотарёвское городище. Легенды и быль». «Все желающие ознакомились с реконструкцией доспехов и вооружения воинов, особый интерес вызвали историческое действо «Под стенами древнего града» и «Зона глубокого погружения», где организаторы праздника воспроизвели возведение фрагмента крепостной стены и последующий ее штурм. Для любителей приключений был организован увлекательный квест «Колесо истории», — рассказал сенатор.

Олег Мельниченко принял участие в IX Всероссийском историко-культурном фестивале, прошедшем в Пензенской области

«Основной целью площадки стало создание средневековой атмосферы, знакомство с укладом жизни, искусством древних ремёсел, спецификой плетения кольчуги, подвижными и настольными играми, а также историей различных блюд, приготовленных по старинным рецептам», — отметил Олег Мельниченко.

Фестиваль посетили более 3 тыс. пензенцев и жителей Самары, Тамбова, Кирова, Ульяновска, Нижнего Новгорода. Почетными гостями праздника стали председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, вице-премьер регионального правительства Олег Ягов.

Олег Мельниченко принял участие в IX Всероссийском историко-культурном фестивале, прошедшем в Пензенской области

Валерий Лидин отметил значительную работу, которую провел при подготовке фестиваля доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин, а также поблагодарил участников клубов и объединений, проявляющих интерес к истории Отечества.

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