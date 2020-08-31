О. Цепкин посетил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с сотрудниками центра вопросы медицины и качества ремонта подъездных дорог.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области посетил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

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Основные направления деятельности центра — предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, временно помещенным в Центр, подготовка граждан к принятию детей в семью, сопровождение замещающих семей и оказание им помощи, сопровождение выпускников интернатных учреждений.

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Трехгорного — очень уютный, сразу чувствуется, что здесь о детях заботятся искренне и стараются подарить им ту душевность, которой большинство были обделены до переезда сюда. Как и на предыдущих встречах, обсуждались вопросы медицина», — сказал сенатор.

По его словам, сотрудников учреждения волнуют также вопросы качества ремонта городских и подъездных дорог, федеральной трассы М5, другие темы.

«Очень хочется в преддверии нового учебного года всем сотрудникам пожелать благополучия и новых, совместных с детьми, открытий», — сказал сенатор Олег Цепкин.

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