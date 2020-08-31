Работники ООО «Газпром недра» помогли со сбором в школу детей, оказавшихся в сложной ситуации

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

31 августа 2020, 18:30

Работники ООО «Газпром недра» приняли участие в волонтерских проектах, направленных на помощь детям в сложной жизненной ситуации.

Сотрудники головного офиса компании в Москве присоединились к ежегодной благотворительной акции «Школьный портфель» и за счет собственных средств собрали рюкзаки с канцелярскими товарами. Они направлены детям-сиротам, приемным детям, детям из многодетных и малообеспеченных семей Ивановской области, детям с особенностями развития и онкологическими заболеваниями из Москвы.

Работники из тюменского офиса компании собрали канцелярские наборы и школьные принадлежности для лечебно-реабилитационного центра «Верхний бор». В этом учреждении дети длительное время находятся на реабилитации после перенесенных легочных заболеваний и посещают школу, работающую при центре.

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счет интеграции производственных потенциалов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания выполняет централизовано полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра»является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 5200 человек. Головной офис находится в Москве.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO 9001 и система менеджмента охраны труда и техники безопасности BS OHSAS 18001: 2007.

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