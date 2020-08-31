Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное31.08.2020 14:25

Специалисты ИСС Решетнева усовершенствовали энергопреобразующую аппаратуру

Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») снизили на треть массу бортового энергопреобразующего комплекса. Масса нового комплекса составила около 33 кг, что на 15 кг меньше массы прибора предыдущего поколения.

«Успешно решить задачу по снижению массы позволили принципиально новые схемотехнические и конструктивно-компоновочные решения», — отметил заместитель начальника отделения проектирования и испытаний радиоэлектронной аппаратуры Евгений Крутских.

Ещё одной особенностью нового энергопреобразующего комплекса является впервые применённое в его составе вычислительное устройство с цифровым каналом связи. Это позволяет значительно увеличить объём телеметрической информации для оценки состояния комплекса и реализовать возможность исследования изменений характеристик солнечной батареи при штатной эксплуатации.

Модернизированный КЭП предполагается к использованию на космических аппаратах, создаваемых в компании ИСС на базе платформы среднего класса «Экспресс-1000» собственной разработки.

MIL OSI