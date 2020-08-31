С. Белоусов: Профильный Комитет СФ продолжит активную работу по корректировке законодательства, касающегося развития пчеловодства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил ярмарку меда в г. Барнауле.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края посетил ярмарку меда в г. Барнауле.

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«То, что наш мёд знают и любят не только в России, но и за её пределами, факт общеизвестный. А вот то, что в целом количество пчелосемей ежегодно сокращается более чем на полтора процента, остается за скобками. Пчелы опыляют энтомофильные культуры, , благодаря этому сельхозпроизводители получают около 1 триллиона рублей дохода», — сказал сенатор.

По его словам, законодатели при активных контактах со специалистами разных регионов активно включились в процесс корректировки действующих нормативных актов. В полной мере это относится и к Алтайскому краю, с Общественной палатой которого ведется совместная работа.

«Профильный Комитет СФ подготовил и передал в Государственную Думу ряд поправок в принятый в июле текущего года в первом чтении законопроект «О пчеловодстве в РФ». Работа над совершенствованием окончательного текста продолжается», — подчеркнул парламентарий.

Сергей Белоусов отметил, что законопроект уже содержит ряд важнейших вещей, таких как возможность применения особых налоговых режимов в отношении сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство и переработку продуктов пчеловодства, борьбу с фальсификатом, который занял до 40 процентов российского рынка и многое другое. Предусмотрены меры, касающиеся охраны и предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.

«Наш Комитет продолжит активную работу по корректировке законодательства, касающегося развития отрасли», — сказал парламентарий.

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