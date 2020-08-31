С. Горняков: Акция «Собери ребёнка в школу» стала доброй традицией и хорошим подспорьем для семей с детьми

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в благотворительной акции, прошедшей в Волгоградской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в ходе поездки в регион принял участие в акции «Собери ребёнка в школу».

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Накануне начала нового учебного года сенатор передал первоклассникам г. Урюпинска и Новониколаевского района школьные наборы, в которые вошли необходимые ученические принадлежности и канцелярские товары.

Сергей Горняков принял участие в благотворительной акции, прошедшей в Волгоградской области

Парламентарий отметил, что первый учебный год — это трудный и одновременно радостный период, требующий от родителей школьников немалых затрат на его подготовку. На протяжении нескольких лет акция «Собери ребёнка в школу» стала доброй традицией и хорошим подспорьем для семей с детьми школьного возраста, сказал Сергей Горняков.

«В этом году особенно важно поддержать семьи, в которых есть дети — первоклассники. Для ребятишек – это первый шаг во взрослую жизнь, поэтому необходимо обеспечить их всем необходимым», — подчеркнул сенатор. Он пожелал детям крепкого здоровья и успехов в учёбе.

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