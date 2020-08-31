Source: Gazprom in Russian
Релиз
31 августа 2020, 15:30
Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Согласно программе, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме 4,186 млрд руб. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Краснодарского края оценивается в 5,427 млрд руб.
«Газпром» направит средства на строительство 19 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 250 км, одного газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС), реконструкцию двух газопроводов-отводов и ГРС, а также техническое перевооружение 19 ГРС. В результате, в частности, будут созданы условия для газификации 13 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах, повышена надежность газоснабжения гг. Краснодар, Анапа, Армавир.
Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 305 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку 8,1 тыс. домовладений, а также 18 котельных и предприятий к приему газа.
«Газпром» и Краснодарский край ведут системную работу по газификации региона. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. C 2005 года уровень газификации региона вырос на 20,9% и на 1 января 2020 года достиг 91%, в том числе в городах — 97,9%, в сельской местности — 83,6%.
Газификация Краснодарского края
уровень газификации Краснодарского края по состоянию на 1 января 2020 года
межпоселковых газопроводов планирует построить «Газпром» на территории Краснодарского края в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Справка
Между «Газпромом» и Правительством Краснодарского края подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации.
В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построен спортивный комплекс, спортивные площадки, в г. Сочи ведется сооружение Центра художественной гимнастики и Академии единоборств.
В Краснодарском крае действуют 14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома» и один модуль компримирования природного газа.
Управление информации ПАО «Газпром»
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