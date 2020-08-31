Source: Gazprom in Russian

Релиз

31 августа 2020, 15:30

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Согласно программе, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме 4,186 млрд руб. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Краснодарского края оценивается в 5,427 млрд руб.

«Газпром» направит средства на строительство 19 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 250 км, одного газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС), реконструкцию двух газопроводов-отводов и ГРС, а также техническое перевооружение 19 ГРС. В результате, в частности, будут созданы условия для газификации 13 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах, повышена надежность газоснабжения гг. Краснодар, Анапа, Армавир.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 305 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку 8,1 тыс. домовладений, а также 18 котельных и предприятий к приему газа.

«Газпром» и Краснодарский край ведут системную работу по газификации региона. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. C 2005 года уровень газификации региона вырос на 20,9% и на 1 января 2020 года достиг 91%, в том числе в городах — 97,9%, в сельской местности — 83,6%.

Газификация Краснодарского края

уровень газификации Краснодарского края по состоянию на 1 января 2020 года

межпоселковых газопроводов планирует построить «Газпром» на территории Краснодарского края в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Краснодарского края подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построен спортивный комплекс, спортивные площадки, в г. Сочи ведется сооружение Центра художественной гимнастики и Академии единоборств.

В Краснодарском крае действуют 14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома» и один модуль компримирования природного газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI