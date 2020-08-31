Т. Гигель: Открытие спортивного клуба в Чое поможет формировать здоровый образ жизни в подростковой среде

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторпобывала на торжественном открытии клуба, который создан в рамках президентского гранта.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай побывала на торжественном открытии спортивного бойцовского клуба, который создан в Чойском районе в рамках президентского гранта «В здоровом теле – здоровый дух».

На мероприятии также присутствовали: заместитель председателя правительства Республики Алтай Ирина Лозовая, председатель республиканского комитета по физической культуре и спорту Олег Гурин, президент Федерации бокса Республики Алтай Асат Боргояков, член Общественной палаты РФ Татьяна Кончева.

Татьяна Гигель

Татьяна Гигель поблагодарила главу района Михаила Маргачева за помощь руководителю военно-патриотического поискового клуба «Вымпел» Петру Духанову в открытии в Чое бойцовского клуба.

По мнению законодателя, реализация проекта позволит не только привлечь молодых людей к занятиям спортом сразу в двух райцентрах – Чое и соседнем Турочаке, но и поможет формировать в подростковой среде здоровый образ жизни.

Татьяна Гигель

Татьяна Гигель напомнила присутствующим, что руководитель клуба Петр Духанов на протяжении ряда лет успешно реализует свои начинания, занимаясь с ребятами борьбой самбо и боксом. И сегодня к нему на занятия в Турочаке ходят более 60 детей. В Чое за два месяца работы уже записалось на занятия и активно их посещают более 30 ребят, среди которых немало подростков из трудных и малообеспеченных семей.

«Ребят не испугали проводимые до недавнего времени тренировки на открытой площадке на стадионе «Олимп» в Чое. С 1 сентября работа секции будет осуществляться в спортивном зале, в котором уже установлено всё необходимое оборудование», — подчеркнула парламентарий.

По мнению сенатора, значимо и то, что ребята, посещающие клуб, смогут бесплатно участвовать в игре лазертаг.

Сенатор пожелала юным спортсменам, которые занимаются под руководством Петра Духанова, быть похожими на своего тренера, который в жизни уже не раз доказывал, как важно не только на ринге, но и в любой жизненной ситуации сохранять силу духа.

Татьяна Гигель отметила, что спорт не только закаляет людей, но и формирует такие важные качества, как упорство, дисциплинированность, выносливость, честность, а самое главное — готовность отстаивать интересы школы, района, республики, страны, а это и есть патриотизм.

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