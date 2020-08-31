Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1731.08.2020 17:04

У экипажей МКС-64 начались практические экзамены

За полтора месяца до старта у основного и дублирующего экипажей 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию начались практические экзамены в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Уже через три недели «Фаворам» и «Казбекам» (позывные основного и дублирующего экипажей соответственно) предстоят экзаменационные комплексные тренировки, которые завершат этап предполётной подготовки перед отъездом на Байконур.

Трехнедельная сессия у основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» началась с экзаменационной тренировки на специализированном тренажёре «Телеоператор». Сегодня, 31 августа 2020 года, в ходе двухчасового экзамена космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков отработали режимы ручного телеуправления сближением и стыковкой транспортного грузового корабля «Прогресс МС» «с борта МКС». Несколькими днями ранее отличные оценки за выполнение режимов телеоператорного управления грузовым кораблем получили дублеры Олег Новицкий и Петр Дубров.

Опытные командиры экипажей Сергей Рыжиков и Олег Новицкий уже видели, как происходит сближение «грузовика» с космической станцией, а бортинженерам Сергею Кудь-Сверчкову и Петру Дуброву — предстоит увидеть впервые.

«Мы отрабатывали ситуацию, когда один член экипажа, находясь за пультом ТОРУ на российском сегменте МКС, занимается контролем автоматического сближения „грузовика“ со станцией, а второй — ему помогает, — рассказал бортинженер основного экипажа корабля „Союз МС-17“ Сергей Кудь-Сверчков. — Номинально эту задачу выполняет командир корабля, но поскольку в экипаже должна быть взаимозаменяемость, каждый должен быть готов взять управление на себя. И на борту МКС во время приема „грузовика“ эту процедуру будут выполнять оба члена экипажа».

В процессе испытания на «Телеоператоре» космонавты основного и дублирующего экипажей отработали несколько сценариев стыковки грузового корабля «Прогресс МС» с Международной космической станцией в соответствии с указанными в билете заданиями. Во время экзамена командиры и бортинженеры показали эффективное взаимодействие как между собой, так и с инструктором, который вводит нештатные ситуации. За грамотные действия и слаженную работу во время экзамена космонавты получили отличные оценки.

«Космическую сессию» экипажей в Центре подготовки космонавтов завершат экзаменационные комплексные тренировки, запланированные на 22-23 сентября 2020 года.

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