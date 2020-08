Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Pary Prezydenckiej w akcji Narodowe Czytanie 2020 w Ogrodzie Saskim

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 4 września 2020 roku (piątek) do godz. 9.00 na stronie: www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/nc2020​.

Wejście akredytowanych przedstawicieli mediów do sektora prasowego w godz. 11.10-11.40. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9.30. (ul. Fredry).

Source: President of Poland in Polish