В «Газпром газораспределение Владимир» прошел конкурс профессионального мастерства аварийно-диспетчерских служб

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Новости проектов и регионов

31 августа 2020, 20:00

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности в компании «Газпром газораспределение Владимир» прошел заключительный этап ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства среди специалистов аварийно-диспетчерских служб.

В конкурсе приняли участие 17 аварийных бригад, представлявших все филиалы и районные эксплуатационные газовые службы компании.

В условиях учебного полигона участники конкурса запускали в работу пункт редуцирования газа, производили работы по замене сальниковой набивки задвижки газового колодца, по обнаружению и устранению утечки газа, по замене крана на вводе на объект, по определению приборным методом глубины залегания и местоположения газопровода. Также производилась проверка укомплектованности бригад инструментом и оборудованием, конкурсанты сдавали экзамен на знание теории. Все этапы конкурса были распределены по времени и территории с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Участники мероприятия использовали защитные маски и средства дезинфекции, а также соблюдали социальную дистанцию.

Все участники конкурса показали результаты подтверждающие высокую квалификацию сотрудников аварийных служб. Для определения победителей и призеров, распределения мест в итоговом протоколе судьям пришлось учитывать тончайшие нюансы в действиях конкурсантов. На итогах финальных соревнований также отразились результаты оперативных внезапных проверок аварийно-диспетчерских служб по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, проводимых в течение года.

Так, при полном равенстве показателей аварийных бригад филиала в Гусь-Хрустальном и РЭГС в Вязниках третье место досталось специалистам из Вязников, которые на предварительном этапе лучше справились с заданием «Контрольный вызов о запахе газа в пункте редуцирования газа».

Второе место в смотре-конкурсе среди аварийно-диспетчерских служб заняла команда ковровского филиала, а победителями конкурса «Лучший по профессии» стала аварийная бригада аварийно-диспетчерской службы РЭГС в Судогде в составе мастера АДС Федора Чехлова, слесаря аварийно-восстановительных работ Кирилла Бубнова и водителя автомобиля АДС Дениса Зайцева.

Из года в год этот коллектив показывает стабильно высокие результаты. Ранее судогодцы уже неоднократно становились призерами и победителями соревнований.

Федор Чехлов, мастер аварийно-диспетчерской службы РЭГС в Судогде: «Победа в конкурсе всегда приятна, тем более, когда побеждаешь сильных соперников. А во всех наших АДС уровень специалистов весьма высокий, что особенно ощущается во время соревнований. В то же время, это не только престижно, но и очень ответственно. На тебя равняются, стараются взять реванш. Поэтому всегда стараемся на конкурсах что-то новое для себя перенять, потом применить в работе, проверить, усовершенствовать. В „аварийке“ много видов работ, так что всегда есть возможность для совершенствования навыков. Главное — и на конкурсе, и в жизни — делать все качественно. Ведь от этого зависит надежная работа оборудования, безопасность людей».

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