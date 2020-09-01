В День знаний 26 лучших учеников Сургута пополнили ряды «Газпром-класса»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

1 сентября 2020, 16:45

День знаний «Газпром-класс» ООО «Газпром трансгаз Сургут» отметил в обновленном составе. 26 лучших десятиклассников Сургута попали в третий состав профильного класса после серьезного отбора, где оценивались итоговые отметки за 9-й класс, результаты ОГЭ, участие в олимпиадах. Ребята отличились в проектах «Шаг в будущее», «Робофест» и других конкурсах, чем и заслужили дополнительные баллы для зачисления в класс.

Погружение в профессию, дополнительные баллы к ЕГЭ, именная стипендия в опорных вузах «Газпрома», гарантированное трудоустройство — о перспективах обучения в «Газпром-классе» старшеклассникам рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский. «После окончания профильных вузов мы ждем вас в наших подразделениях в Когалыме, Ноябрьске, Новом Уренгое, где вы получите рабочие места, наберетесь знаний и опыта», — пояснил Олег Викторович.

В ближайшие два года учащиеся «Газпром-класса» наряду с общеобразовательными программами лицея под руководством преподавателей Тюменского индустриального университета будут осваивать дисциплины дополнительного обучения по математике и физике, а также курс «Научные исследования и его основы». Старшеклассники посетят корпоративный музей ООО «Газпром трансгаз Сургут», познакомятся с различными профессиями в газовой отрасли.

Завершили торжественное мероприятие представители Тюменского индустриального университета, которые ознакомили ребят с вопросами поступления в вуз и деятельностью Школы инженерного резерва.

В День знаний учащиеся «Газпром-класса» получили в подарок от генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олега Ваховского рюкзаки с полезными школьными принадлежностями.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

Проект «Газпром-класс» ООО «Газпром трансгаз Сургут» стартовал в 2016 году. Он направлен на профессиональное самоопределение обучающихся, отбор наиболее способных учеников, формирование знаний, необходимых для поступления в опорные вузы ПАО «Газпром» и подготовку перспективного кадрового резерва для ООО «Газпром трансгаз Сургут».

В своей деятельности «Газпром-класс» опирается на соглашение трех заинтересованных сторон: ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тюменский индустриальный университет и Сургутский естественно-научный лицей. Цели, задачи и основные требования к организации и функционированию «Газпром-класса» прописаны в Положении об организации и функционировании специализированных профильных классов «Газпром-классы».

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