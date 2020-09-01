В Оренбургской области открыта новая школа имени В. С. Черномырдина, в которой создан «Газпром-класс»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

1 сентября 2020, 17:00

Сегодня в селе Черный Отрог Оренбургской области открыта новая школа имени Виктора Черномырдина.

Образовательное учреждение является частью историко-мемориального комплекса, возведенного на средства ПАО «Газпром» в память о Викторе Степановиче — уроженце Черного Отрога.

В здании площадью более 17 тыс. кв. метров есть столовая, актовый зал, секция для группы продленного дня, современный спортивный зал, два бассейна, информационно-библиотечный центр, кабинеты информатики с доступом к высокоскоростному интернету.

«Этот новый современный объект — дань памяти и уважения нашему знаменитому земляку. В школе есть все необходимое, чтобы ребята могли самореализоваться в любой из дисциплин: учебных, спортивных, трудовых. Я глубоко убежден: Виктор Степанович гордился бы, что в Черном Отроге теперь есть такая школа», — подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

С нового учебного года на базе школы на базе 10 класса Черноотрожской школы начал действовать «Газпром-класс». Образовательная программа класса ориентирована на углубленное изучение профильных предметов, таких как математика, физика, химия и информатика. В перспективе выпускники смогут претендовать на получение высшего образования в Оренбургском филиале Российского государственного университета им. И. М. Губкина и дальнейшее трудоустройство в ООО «Газпром добыча Оренбург».

«Программа „Газпром-классы“ — это система подготовки кадрового резерва для дочерних обществ и организаций компании „Газпром“. Символично, что один из таких классов открылся на родине Виктора Степановича Черномырдина, — сказал генеральный директор ООО „Газпром добыча Оренбург“ Олег Николаев, обращаясь к учащимся „Газпром-класса“. — Вы начинаете свой путь к большим вершинам с маленького, но очень важного для вас шага. Ведь в Газпром-класс попадают ученики с большим потенциалом. Здесь вы сможете проявить себя».

Справка

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.

Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.

Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.

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