В следующие пять лет «Газпром» инвестирует в газификацию в Смоленской области в пять раз больше, чем в 2016–2020 годах

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 сентября 2020, 15:15

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Смоленской области Алексей Островский подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период ­­- 2021–2025 годы.

Согласно документу, инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 7,38 млрд руб., что в 5,1 раза превышает уровень вложений в 2016–2020 годах.

Компания планирует строительство шести межпоселковых газопроводов общей протяженностью 160 км, сооружение 103 км газопроводов-отводов и двух газораспределительных станций (ГРС), а также реконструкцию двух газопроводов-отводов и пяти ГРС.

В результате будут созданы условия для газификации семи населенных пунктов в Велижском, Гагаринском, Руднянском, Угранском и Шумячском районах Смоленской области.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 324 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 6,5 тыс. домовладений, 18 котельных и предприятий.

«Газпром» и Смоленская область ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. С 2005 года уровень газификации региона вырос на 17,8% и на 1 января 2020 года составляет 76,6%, в том числе в городах — 99,9%, в сельской местности — 44,5%.

Газификация Смоленской области

уровень газификации Смоленской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Смоленской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Администрацией Смоленской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации и программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах.

В Смоленской области расположена одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома» — в г. Смоленске.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием и культурно-выставочный центр. В настоящее время реализуются проекты по строительству двух физкультурно-оздоровительных комплексов — с бассейном (в г. Рудня) и универсальным залом (в п. Красный Краснинского района).

Управление информации ПАО «Газпром»

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