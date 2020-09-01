Source: Russia – Council of the Federation

В этом году в нашей стране в первый класс пойдет 1,9 миллиона детей, а всего за парты сядут около 18 миллионов школьников, отметила вице-спикер СФ.

Начало нового учебного года в стране всегда было праздничным, и нынешний год не станет исключением, уверена заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«Несмотря на то, что во многих школах привычная общая торжественная линейка отменена, во всех регионах первоклассников встречают по‑особому. Сценарий у каждой школы свой, но идея одна – первое сентября должно детям запомниться, стать ярким, радостным событием. В этом году в первый класс пойдет 1,9 миллиона детей, а всего за парты сядут около 18 миллионов школьников», — отметила сенатор.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что школы будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам — в соответствии с ними ежеутреннее предварительное измерение температуры детям и учителям станет обязательным. В школах должны быть разработаны графики перемен, определено индивидуальное для классов время начала и окончания занятий, перерывов на завтрак, открыты, где возможно, дополнительные входы в здания школ и т. д.

«Очень важна в этом помощь родителей. Связь их со школой за время весенней «удаленки», как представляется, стала теснее. Надеемся, это позволит аккуратнее соблюдать правила, предписанные Роспотребнадзором и Министерством просвещения», — сказала Галина Карелова.

По мнению сенатора, время покажет, нужны ли дополнения или изменения в принятые правила. Во всех случаях, считает она, пока сохраняется риск заражения коронавирусной инфекцией, эпидемиологические правила в учебных заведениях обязательно должны быть строгими, а формы обучения — гибкими и определяться только во взаимодействии профессионального и родительского сообщества.

Вице-спикер СФ поздравила учащихся и педагогов с Днем знаний, подчеркнув, что главное в учебе — радость: от знаний и новых открытий, от достижений и проявлений талантов и способностей нового поколения.

Она особо отметила важность учительского труда — одного из самых творческих и ответственных. Галина Карелова напомнила, что уже в этом учебном году работа педагога будет оплачиваться по‑новому. Классные руководители (это 74 проц. школьных учителей) станут получать специальную доплату, начнутся выплаты по программе «Земский учитель». «Педагоги, которые приедут работать в малые города и села, получат миллион рублей. На Дальнем Востоке — два миллиона. Кроме того, к ноябрю должны быть собраны предложения по новой отраслевой системе оплаты труда. Совет Федерации участвует в этой работе».

Сенатор отметила и другие новации, которые законодательно вводятся в новом учебном году. С 1 сентября начинает действовать закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. В соответствии с ним, к 2023 г. все дети с 1 по 4 класс независимо от достатка родителей должны получать в школе горячую еду.

Кроме того, с 1 сентября появятся новые программы воспитания учащихся. Соответствующий закон, напомнила Галина Карелова, инициирован Президентом Российской Федерации. Он предусматривает, что воспитательная работа станет неотъемлемой частью образовательного процесса во всех учебных заведениях.

«Каждая новация направлена на то, чтобы учеба стала интереснее, сам процесс получения знаний — более комфортным и эффективным, чтобы и те, кто учится, и те, кто учит, получали от него удовлетворение. От всей души желаю этого нашим детям и нашим замечательным педагогам», — подчеркнула вице-спикер СФ.

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