Д. Шатохин: Сотрудничество муниципалитетов Республики Коми выходит на новый уровень

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в III форуме муниципальных образований в регионе.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в III форуме муниципальных образований – Троицко-Печорского, Усть-Куломского и Корткеросского районов Республики Коми.

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Большинство участников Форума составили главы территорий, депутаты районных и поселковых советов. Обсуждались такие темы, как участие в региональных и федеральных программах, развитие сельского хозяйства, эффективное использование имущественных и земельных ресурсов.

Дмитрий Шатохин проинформировал участников о текущей работе по законодательству об инициативном бюджетировании, формировании новых источников доходов, о дорожной деятельности. Также сенатор подчеркнул важность межмуниципального сотрудничества.

«Форум – это хорошая площадка для проведения анализа, подведения итогов, выстраивания правовых механизмов социально-экономического развития территорий. Сотрудничество муниципалитетов выходит на новый уровень», — отметил сенатор.

Завершилось мероприятие подписанием Соглашения о сотрудничестве по вопросам местного значения между тремя муниципальными образованиями, предполагающее активное взаимодействие в дальнейшей работе.

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