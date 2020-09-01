Е. Алтабаева: Проведение выставки военной техники в Севастополе способствует продолжению традиций

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила военно-технический форум «Армия-2020» в регионе.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя посетила военно-технический форум «Армия-2020».

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Это масштабное мероприятие проходит в Севастополе второй год подряд. Вместе с командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым, командующим Черноморским флотом Игорем Осиповым, врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, главой Крыма Сергеем Аксёновым сенатор наблюдала за показательными боями армейских подразделений, выступлениями пилотажных групп, посетила выставку военной техники.

Екатерина Алтабаева в Севастополе посетила военно-технический форум «Армия-2020»

Екатерина Алтабаева отметила, что проведение таких мероприятий способствует престижу российской армии.

«Наблюдая за мастерским владением современной техникой и боевым оружием, испытываешь особое чувство гордости за нашу армию. Для севастопольцев большая честь принимать такой форум. Это продолжение наших черноморских традиций. Севастополь и флот неразделимы, так всегда было, есть и будет», — отметила сенатор.

Она выразила уверенность, что побывавшие на форуме молодые крымчане и гости полуострова не остались равнодушными к увиденному, и, возможно, сделали выбор своей будущей профессии.

Три дня были насыщены показами военной техники, демонстрационными представлениями боевых возможностей армии, показательными выступлениями, концертами творческих коллективов. За время проведения форума его посетили тысячи жителей и гостей города.

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