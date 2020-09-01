Игорь Краснов по случаю Дня знаний посетил Университет прокуратуры Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в рамках начала нового учебного года посетил Университет прокуратуры Российской Федерации, где выступил перед студентами и преподавателями ВУЗа.

В своем выступлении Генпрокурор, в частности, отметил:

«Сегодня мы открываем очередной учебный год.

И сегодня же начинается отсчет становлению нового поколения прокурорских работников, многие из которых уже в статусе наших коллег скоро отметят трехсотлетний юбилей прокуратуры.

Далеко не все государственные органы имеют такую богатую историю, вам выдалась честь ее продолжить.

Уверен, будущие выпускники станут достойными последователями вековых традиций. Ведь в преемственности накопленного опыта – залог нашей общей стабильности и эффективности.

В стенах Университета прокуратуры заложен немалый опыт. История ВУЗа началась с исследований в области криминалистики и продолжилась разработкой мер предупреждения преступности. Этим направлениям посвящены труды ученых и преподавателей, которые по сей день являются надежным подспорьем для правоприменителей.

Знания, полученные здесь, – это ценный арсенал и было бы неверным им пренебрегать. Практика не может существовать в отрыве от теории.

Уважаемые студенты!

Желаю всем вам стать достойными продолжателями этого исторического пути, с честью преодолевая все трудности во благо нашей Родины! Поздравляю вас с началом учебного года, пусть он будет для вас успешным и приумножит ваше профессиональное мастерство!».

Игорь Краснов также сообщил, что в следующем году откроет свои двери новый филиал Университета прокуратуры РФ во Владивостоке.

Он станет пятым по счету наряду с филиалами в Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске и Республике Крым.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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