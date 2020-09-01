Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#МКС#МКС-63#Пилотируемая космонавтика#Прогресс МС-1401.09.2020 10:38

Коррекция орбиты МКС намечена на 10 сентября

С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» на 10 сентября 2020 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к агрегатному отсеку модуля «Звезда», будут включены в 23:32 по московскому времени и проработают 225,1 с. После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции увеличится на 800 метров и составит около 419,6 км над поверхностью Земли.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля «Союз МС-17» входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж состоит из космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая.

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