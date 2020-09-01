Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялась выставка рисунков юных художников, посвященная 75-летию Великой Победы.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан встретилась с юными художниками — авторами рисунков, представленных на выставке в Совете Федерации на тему «Память в сердце храня». Экспозиция посвящена 75-летию Великой Победы.

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«Все представленные рисунки — яркие, содержательные, талантливые. Каждый несет в себе определенный исторический сюжет. Видно, что в процессе работы вы хорошо изучили события, которые отразили. Практически в каждой семье многонациональной России есть герои Великой Отечественной войны, победившие фашизм», — отметила сенатор.

Лилия Гумерова поинтересовалась у ребят, как они выбирали сюжеты для своих рисунков, а также какие впечатления оставило у них участие в выставке. Юные художники рассказали, как они трудились над своими работами.

Л. Гумерова вручила награды юным художникам — участникам выставки «Память в сердце храня»

Сенатор вручила ребятам почетные грамоты и памятные подарки, пожелала мира, добра, успехов в учебе и творчестве.

Выставка детских рисунков «Память в сердце храня» организована Советом Федерации. В экспозиции представлены работы детей разного возраста от школьников старших классов до младшей возрастной группы.

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