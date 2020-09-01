Л. Гумерова: Качественное образование определяет будущее страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравила студентов и преподавателей Российского университета транспорта с Днем знаний.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова посетила Российский университет транспорта. Сенатор поздравила с Днем знаний студентов, аспирантов, профессорско-преподавательский состав вуза во главе с ректором Александром Климовым.

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Во встрече принял участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин.

Как отметила Лилия Гумерова, в университете учатся студенты из всех субъектов РФ. «Нашу великую страну соединяют тысячи километров автомобильных и железных дорог, морские и речные пути, авиасообщения. Именно вам предстоит строить новые мосты и дороги, управлять современными транспортными системами, находить ответы на самые сложные вызовы времени», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова поздравила студентов и преподавателей Российского университета транспорта с Днем знаний

Парламентарий подчеркнула, что в вузе гармонично сочетается научно-исследовательская деятельность и тесная связь с предприятиями. «Все выпускники университета востребованы, активно работают по всей стране. Сегодня на Российский университет транспорта возложена ответственная миссия научного сопровождения реализации транспортной стратегии», — добавила Лилия Гумерова.

Глава Комитета СФ пожелала студентам и преподавателям вуза успехов, здоровья, новых открытий, активной творческой жизни.

Лилия Гумерова поздравила студентов и преподавателей Российского университета транспорта с Днем знаний

В ходе мероприятия участники осмотрели музей истории Российского университета транспорта, Центр мультимодальных транспортных систем, домовой храм главного корпуса университета, познакомились с основными направлениями развития вуза в рамках Многофункционального технологического кластера «Образцово».

Трем первокурсникам, набравшим самые высокие баллы ЕГЭ, были вручены студенческие билеты.

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